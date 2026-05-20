Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Александр Усик — Рико Верхувен: прогноз и коэффициенты на бой

Букмекеры назвали фаворита боя Александр Усик — Рико Верхувен
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (Украина) проведет защиту титула WBC против кикбоксера Рико Верхувена (Голландия) в субботу, 23 мая. Боксерский вечер The Ring: Glory in Giza от промоутерской компании Riyadh Season пройдет на арене «Плато Гиза» в Эль-Гизе (Египет). Бой ожидается не ранее 23.45 по московскому времени.

Прогноз на бой Усик — Верхувен

Мнение экспертов

Бывший боксер и известный тренер Малик Скотт считает, что украинец легко победит соперника.

«Я думаю, что этот бой — «Капитан Очевидность». Ради продажи этого поединка Верхувена называют великим кикбоксером и великим бойцом, но если бы Рико бился против кого-то из топ-20 рейтинга, я бы дал ему шансы. Однако я не даю ему абсолютно никаких шансов против такого соперника, как Усик. Если что-то и может произойти при этих обстоятельствах, то не из-за человека, который пришел сюда из другого вида единоборств. Я просто не представляю, что Верхувен даст Усику действительно сложный бой. Я хвалю Рико за его чрезвычайный азарт, за то, что он принял этот вызов, но, когда речь идет о боксе, я всегда буду на явной стороне», — сказал Скотт в комментарии Fight Hub TV.

Бывший боксер Джонни Нельсон считает, что Усик победит по очкам.

«Не думаю, что все закончится досрочно. Скорее всего, Усик победит по очкам. Рико, как мне кажется, подойдет к бою в отличной физической форме и будет очень мощным. Да, в техническом плане он уступает Усику, но, по-моему, способен пройти всю дистанцию», — цитирует Нельсона YouTube-канал Boxing King Мedia.

Мнение букмекеров

Букмекеры называют Александра Усика фаворитом боя. Его победа оценивается в 1.05. На успех Верхувена дается коэффициент 10.00.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Усик
Рико Верхувен
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Все не так страшно». Литвинов получил неприятную травму в матче с «Зенитом» — не смог сам покинуть поле
На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание. Что известно
ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход на уровне двух МРОТ
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Польша усилила границу с Калининградской областью 28 танками K2
«Ты проспорил, что ли?» Холанн подстриг длинные волосы и сделал короткую прическу
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Усик: дата следующего боя и кто соперник

Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: дата и время боя
Новости
RSS RSS
Все новости