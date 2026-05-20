Александр Усик — Рико Верхувен: прогноз и коэффициенты на бой

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (Украина) проведет защиту титула WBC против кикбоксера Рико Верхувена (Голландия) в субботу, 23 мая. Боксерский вечер The Ring: Glory in Giza от промоутерской компании Riyadh Season пройдет на арене «Плато Гиза» в Эль-Гизе (Египет). Бой ожидается не ранее 23.45 по московскому времени.

Прогноз на бой Усик — Верхувен

Мнение экспертов

Бывший боксер и известный тренер Малик Скотт считает, что украинец легко победит соперника.

«Я думаю, что этот бой — «Капитан Очевидность». Ради продажи этого поединка Верхувена называют великим кикбоксером и великим бойцом, но если бы Рико бился против кого-то из топ-20 рейтинга, я бы дал ему шансы. Однако я не даю ему абсолютно никаких шансов против такого соперника, как Усик. Если что-то и может произойти при этих обстоятельствах, то не из-за человека, который пришел сюда из другого вида единоборств. Я просто не представляю, что Верхувен даст Усику действительно сложный бой. Я хвалю Рико за его чрезвычайный азарт, за то, что он принял этот вызов, но, когда речь идет о боксе, я всегда буду на явной стороне», — сказал Скотт в комментарии Fight Hub TV.

Бывший боксер Джонни Нельсон считает, что Усик победит по очкам.

«Не думаю, что все закончится досрочно. Скорее всего, Усик победит по очкам. Рико, как мне кажется, подойдет к бою в отличной физической форме и будет очень мощным. Да, в техническом плане он уступает Усику, но, по-моему, способен пройти всю дистанцию», — цитирует Нельсона YouTube-канал Boxing King Мedia.