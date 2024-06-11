Гвоздик проведет бой с Бенавидесом в ночь на 16 июня

Украинский боксер Александр Гвоздик и американец Давид Бенавидес проведут бой за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Их поединок станет соглавным событием вечера бокса на арене «MGM Grand». Он начнется в 05.00 по московскому времени. Бой Бенавидес — Гвоздик пройдет в формате 12 раундов.

На счету 27-летнего Бенавидеса в профессиональном боксе — 28 побед (24 досрочно) в 28 поединках. В последний раз американец выходил на ринг 25 ноября 2023 года. Тогда Давид победил соотечественника Деметриуса Андраде, который отказался от продолжения боя

У 37-летнего Гвоздика в боксе — 20 побед и одно поражение. Последний поединок украинца состоялся 30 сентября 2023 года. Тогда Александр одержал победу нокаутом над бразильцем Айзеком Родригесом.

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