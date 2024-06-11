Фьюри вывели из бара в состоянии алкогольного опьянения

Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри вывели из бара в состоянии сильного алкогольного опьянения. Видео инцидента опубликовала газета The Sun.

После того как британца вывели из помещения, он упал на тротуар и не мог подняться.

19 мая Фьюри проиграл Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Реванш между Усиком (22-0) и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.