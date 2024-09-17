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Сегодня, 23:00

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа: полный кард боев вечера бокса

Турнир с участием Дюбуа и Джошуа состоится в Лондоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Британский боксер тяжелого веса Энтони Джошуа
Энтони Джошуа.
Фото Global Look Press

В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится профессиональный турнир по боксу. Событие пройдет на стадионе «Уэмбли», главный поединок начнется ориентировочно после полуночи — ближе к 1.00 по московскому времени.

Предлагаем ознакомиться с поединками главного карда:

  • Даниэль Дюбуа Энтони Джошуа
  • Тайлер Денни Хамза Шираз
  • Энтони Какаче Джош Уоррингтон
  • Джошуа Буатси Уилли Хатчинсон
  • Марк Чемберлен Джош Пэдли
  • Исмаэль Дэвис Джош Келли

Бои турнира в прямом эфире покажет платформа DAZN. В России официальной трансляции этого вечера бокса не запланировано, видео могут появиться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».

Соперники по главному событию вечера Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа определят обладателя чемпионского титула в супертяжелом весе по версии IBF.

Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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