Даниэль Дюбуа — Александр Усик: смотреть трансляцию боя в прямом эфире
Британский боксер Даниэль Дюбуа и украинец Александр Усик проведут поединок
за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. На кону — звание абсолютного чемпиона мира.
Боксерский вечер принимает стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия, Великобритания). Начало главного события — ориентировочно после 0.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию реванша Дюбуа и Усика. В России официальной трансляции поединка нет, в прямом эфире его показывают в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
27-летний Дюбуа в профессиональном рекорде имеет 22 победы (21 нокаутом) и два поражения.
38-летний Усик в профессиональной карьере провел 23 боя, все завершились победой (14 нокаутом).
Первый бой между Дюбуа и Усиком в августе 2023 года закончился досрочной победой Александра в восьмом раунде, при этом Даниэль первым отправил соперника в нокдаун.