Даниэль Дюбуа и Александр Усик проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 19 июля

Британский боксер Даниэль Дюбуа и украинец Александр Усик проведут поединок

за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. На кону — звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерский вечер принимает стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия, Великобритания). Начало главного события — ориентировочно после 0.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию реванша Дюбуа и Усика. В России официальной трансляции поединка нет, в прямом эфире его показывают в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

27-летний Дюбуа в профессиональном рекорде имеет 22 победы (21 нокаутом) и два поражения.

38-летний Усик в профессиональной карьере провел 23 боя, все завершились победой (14 нокаутом).

Первый бой между Дюбуа и Усиком в августе 2023 года закончился досрочной победой Александра в восьмом раунде, при этом Даниэль первым отправил соперника в нокдаун.