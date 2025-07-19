Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: трансляция боя в прямом эфире

Филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут титульный поединок в ночь на воскресенье, 20 июля. На кону — звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Боксерский вечер пройдет на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США). Начало боя — после 6.00 по московскому времени.

Пакьяо — Барриос: трансляция чемпионского боя в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальной трансляции поединка не планируется. Прямую трансляцию могут провести в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и «VK Видео».

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Бокс Профессиональный бокс: Барриос — Пакьяо

46-летний Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью. На счету 30-летнего Барриоса — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и одна ничья.