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19 июля 2025, 22:00

Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: трансляция боя в прямом эфире

Мэнни Пакьяо и Марио Барриос проведут титульный поединок 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мэнни Пакьяо.
Фото соцсети

Филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут титульный поединок в ночь на воскресенье, 20 июля. На кону — звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Боксерский вечер пройдет на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США). Начало боя — после 6.00 по московскому времени.

Пакьяо — Барриос: трансляция чемпионского боя в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальной трансляции поединка не планируется. Прямую трансляцию могут провести в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и «VK Видео».

Следите за результатом боя Пакьяо и Барриоса в матч-центре бокса и ленте новостей сайта «СЭ».

Бокс Профессиональный бокс: Барриос — Пакьяо

46-летний Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью. На счету 30-летнего Барриоса — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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