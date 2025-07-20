Александр Усик — Даниэль Дюбуа: началась прямая трансляция боя

Началась трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксерский вечер проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Усик владеет основными поясами по версиям WBA, WBO, WBC, а Дюбуа — IBF.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию реванша Усик vs Дюбуа. В России официальной трансляции боя нет, в прямом эфире его показывают в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

На счету 38-летний Усика — 23 боя, все завершились победой (14 нокаутом), у 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 нокаутом) и два поражения. В августе 2023 года Александр досрочно победил Даниэля в первом поединке. В 2024-м украинец дважды взял верх над британцем Тайсоном Фьюри, в первом бою стал абсолютным чемпионом мира и затем летом во время подготовки к реваншу оставил без защиты пояс IBF.