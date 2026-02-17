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Цзю шокирован предстоящим боем Тайсона и Мейвезера: «Я люблю цирк, но только когда там выступают циркачи, а не боксеры»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о бое между членом Зала боксерской славы Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

Поединок должен состояться 25 апреля в ДР Конго, об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Копинджер в соцсети.

«Не верю в это. Даже не представляю себе такой бой. Я люблю цирк, но только когда там выступают циркачи, а не боксеры. Это неправильно. Что это такое? Мейвезер весит 70 кг, а Тайсон — 110-120. Почти в два раза больше. Слово «цирк» хорошо подходит к этому бою. Не понимаю я такого, это несерьезно. Джейк Пол с Тайсоном был хотя бы в одной весовой категории, а тут разница 50 кг. Такое нельзя разрешать делать», — сказал Цзю «СЭ».

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024-го Тайсон провел бой с блогером Джейком Полом, проиграв единогласным решением судей после 8 раундов.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.

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Майк Тайсон
Костя Цзю
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