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Цзю объяснил решение Фьюри возобновить карьеру: «Он скучает по боксу, еще не наелся»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился с «СЭ» мнением о решении экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри возобновить спортивную карьеру.

«Я его понимаю. Он еще не нашел себя в других делах, кроме бокса. Фьюри скучает по этому. Закончить карьеру действительно сложно. Он еще не наелся», — сказал Цзю «СЭ».

Следующий поединок Фьюри состоится 11 апреля в Великобритании против россиянина Арсланбека Махмудова. На счету британца 34 победы, 2 поражения и 1 ничья, у Махмудова — 21 победа и 2 поражения.

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