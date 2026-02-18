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Проводников и Пакьяо проведут выставочный бой в Лас-Вегасе 18 апреля

Ана Горшкова
Корреспондент

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и бывший чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников встретятся на ринге в выставочном поединке. 10-раундовый бой состоится 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе.

Шоу организуют компании Industry Media и Banner Promotions под руководством Артура Пелулло. Состав андеркарда будет объявлен дополнительно. Ожидается, что трансляция поединка пройдет по системе платных трансляций PPV.

«Мэнни и Руслан должны были встретиться еще раньше, и жаль, что этого не произошло, но, по крайней мере, мы увидим это сейчас. Оба они одни из самых зрелищных бойцов своего поколения и никогда не отступают ни на шаг. Что касается Руслана, то он всегда хотел заполучить в ринг либо Пакьяо, либо Мейвезера, и теперь такая возможность появилась. Уверен, что Руслан затмит всех и окажется на высоте», — приводит слова Пелулло BoxingScene.

Для 47-летнего Пакьяо этот бой станет возвращением на ринг спустя девять месяцев после официального поединка с чемпионом WBC Марио Барриосом, который завершился вничью в июле 2025 года.

42-летний Проводников давно завершил активные выступления, но регулярно участвует в различных шоу и мероприятиях.

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Мэнни Пакьяо
Руслан Проводников
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