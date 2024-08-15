ESPN назвал бой между Биволом и Бетербиевым самым ожидаемым до конца 2024 года

В ближайшие несколько месяцев фанатов бокса ждут захватывающие бои. Среди них будут поединки за титул чемпиона мира и реванши, которые могут затмить собой события первой половины года, сообщает ESPN.

Издание составило топ-5 самых ожидаемых боксерских боев до конца года. Рейтинг возглавил многострадальный поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

1. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (12 октября, бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе);

2. Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 (21 декабря, бой за звание чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе);

3. Даниель Дюбуа — Энтони Джошуа (21 сентября, бой за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе);

4. Кэти Тейлор — Аманда Серрано 2 (15 ноября);

5. Сауль Альварес — Эдгар Берланга (14 сентября, бой за звание чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе).