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Бывшая жена Бивола призналась, что пыталась отменить бой экс-супруга с Бетербиевым

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Бывшая жена чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерина рассказала о попытке отменить бой экс-супруга с Артуром Бетербиевым.

— Понятно, что бой все-таки не отменится. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, и арабы не отменят бой, поскольку на кону очень большие деньги. Но я хочу привлечь к этому внимание, чтобы суд был максимально честным, и чтобы моя безопасность была обеспечена, потому что мой бывший муж — это агрессивный человек. Он часто угрожал мне. Чем больше я показываю свои эмоции и свои чувства, тем больше шансов, что никто меня не обольет кислотой и не поцарапает мою тачку, — приводит слова Екатерины Sport24.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол, Екатерина Бивол, Артут Бетербиев. «Бивол ограбил меня на 500 тысяч долларов». Экс-супруга боксера атакует его перед боем с Бетербиевым

Источник: Sport24
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