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Стали известны суммы гонораров Джошуа и Дюбуа за чемпионский поединок

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Раскрыты суммы гонораров британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа за чемпионский поединок в тяжелом весе по версии IBF.

Бой состоялся в ночь на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

По данным GB News, Джошуа заработал восемь миллионов долларов, в то время как Дюбуа получил 4,7 миллиона долларов.

Помимо этого, оба боксера получат процент от платных трансляций. Так, Джошуа полагается 33,5 миллиона долларов, а Дюбуа — около 13,5 миллионов.

Энтони Джошуа
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