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Бывшая жена Бивола заявила, что не будет менять фамилию после развода

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бывшая жена боксера Дмитрия Бивола Екатерина заявила, что не намерена менять фамилию после развода.

«Во-первых, у меня два сына. У меня имущество на эту фамилию. У меня виза американская на эту фамилию. Почему я теперь должна все менять? С чего вдруг? Я 16 лет отдала этому человеку. Когда я выходила за него замуж, у него не было ни-че-го. Он пять лет жил в квартире моей мамы. Когда мы с ним оттуда переехали, я уже была с пузом, готовилась рожать первого сына. И теперь с чего я буду менять фамилию? Я настоящая Бивол, я продолжила род Бивол. Это фамилия моих детей. Я сменю фамилию, только если рожу от кого-то больше двух детей. Я считаю, что я настоящая Бивол, я — буйвол, я борюсь за моих буйволят», — приводит слова Екатерины Sport24.

Семья Биволов распалась весной 2023 года — Дмитрий ушел от Екатерины спустя 16 лет брака. У пары два сына.

Дмитрий Бивол, Екатерина Бивол, Артут Бетербиев. «Бивол ограбил меня на 500 тысяч долларов». Экс-супруга боксера атакует его перед боем с Бетербиевым

Источник: Sport24
Бокс
Дмитрий Бивол
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