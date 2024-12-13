Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Хирн — о бое-реванше Усик — Фьюри: «Надеюсь, большой парень сможет показать что-то особенное»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал прогноз на бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я хочу, чтобы Фьюри победил, и я верю, что он способен победить, — сказал Хирн talkSPORT. — Я думаю, ему придется сделать что-то экстраординарное, то, что мы уже видели ранее в его исполнении. Если рассуждать трезво, то очень трудно ставить против Александра Усика в этом бою. Но я надеюсь, что этот большой человек сможет показать что-то особенное».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
«Бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает». Что происходит с «Зенитом»
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасов: «По законам жанра Фьюри должен победить Усика»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости