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Сегодня, 07:00

Тарасов: «По законам жанра Фьюри должен победить Усика»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Учитывая, что это второй бой, мне почему-то кажется, что должна быть трилогия. Это очень всем интересно, тем более, в боксерском мире. Не имею в виду, что это будет какая-то постанова. Мне кажется, что Фьюри более мотивирован на победу, потому что ему нужно взять реванш. А Усик от поражения ничего не потеряет, даже выиграет и получить еще одну возможность трилогии. Понятное дело, что все они борются за мировое наследие, но все понимают, что это бизнес. Думаю, что будет 12 раундов и Фьюри судейским решением победит. Бой должен быть достаточно интересным и что-то нас точно удивит. Но по законам жанра и ощущениям должен выиграть Фьюри. Бойцы примерно равного уровня. Выиграет тот, кто будет психологически настроен на победу», — сказал Тарасов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Артем Тарасов
Тайсон Фьюри
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