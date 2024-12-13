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Тимур Керефов 19 декабря в Нальчике проведет бой с иранцем Мехраби

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Российский боксер Тимур Керефов, выступающий во втором среднем весе, проведет бой против иранца Саджада Мехраби.

10-раундовый поединок состоится 19 декабря в Нальчике в рамках турнира «Вечер профессионального бокса», организованного Iron&Gloves Promotions и PATRIOT Boxing при поддержке правительства Кабардино-Балкарской Республики, Федерации бокса Кабардино-Балкарской Республики и Федерации бокса России.

Для 34-летнего Керефова этот поединок станет первым на территории РФ с 2019 года. За это время россиянин провел 5 боев в США и один — в Аргентине. На счету россиянина 13 побед и 1 поражение. Последний раз он выходил на ринг в июне 2023 года, когда раздельным решением судей уступил Франциско Даниэлю Верону, уступив впервые в карьере.

В активе 38-летнего Мехраби 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Последний бой иранец провел в августе в Таиланде, в первом раунде победив местного боксера.

Также в рамках вечера бокса 19 декабря свои поединки проведут Альберт Соттаев, Артур Нагапетян, Гор Туманян и другие спортсмены.

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