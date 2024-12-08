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Сегодня, 17:00

Журова — о бое Усика и Фьюри: «Усик — это наша школа. Буду болеть за него»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«В таких случаях мы всегда болеем за наших. А Усик все-таки наш, потому что это наша школа так или иначе. Кстати, он плохо о России не говорил. Поэтому думаю, что россияне будут болеть за него, хотя, в любом случае, интересные бои на то они и бои, чтобы привлекать внимание. Это будет интересный бой, особенно перед Новым годом. Многие захотят посмотреть, будут делать ставки. Будем болеть, я буду болеть за Усика», — сказала Журова «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Александр Абустин)

Бокс
Александр Усик
Светлана Журова
Тайсон Фьюри
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