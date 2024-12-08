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Сегодня, 16:42

Бой Пакьяо может пройти в России в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо может провести бой в России в следующем году.

Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Бой Мэнни можем провести в России в следующем году. Еще будем обсуждать с ним, в том числе соперников», — цитирует Кремлева ТАСС.

45-летний филиппинец провел свой последний поединок в августе 2021 года. Тогда он судейским решением проиграл кубинцу Йорденису Угасу. Всего на счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

Источник: ТАСС
Бокс
Мэнни Пакьяо
Умар Кремлев
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