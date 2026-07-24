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Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: прямая видеотрансляция боя

Тайсон Фьюри и Мариуш Вах проведут бой 24 июля в Тайланде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Британец Тайсон Фьюри и поляк Мариуш Вах проведут бой в тяжелом весе в пятницу, 24 июля 2026 года. Поединок пройдет на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд). Ожидается, что боксеры выйдут на ринг около 18.00 по московскому времени — в 22.00 по местному.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Вах

Посмотреть бой Фьюри — Вах в прямом эфире по телевидению или в интернете не получится. Организаторы не планируют проводить официальную видеотрансляцию. Поединок снимают для третьего сезона документального реалити-шоу Netflix «Дома с Фьюри», поэтому запись боя покажут позднее. Дата выхода эпизода пока не объявлена.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Мариуш Вах.Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: онлайн-трансляция боя

37-летний Фьюри провел 38 профессиональных боев, одержал 35 побед, потерпел два поражения и один поединок завершил вничью. На счету британца 24 досрочные победы. В апреле 2026 года бывший чемпион мира вернулся после перерыва и победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

46-летний Вах одержал 39 побед при 13 поражениях, 20 раз выиграв нокаутом. Последний бой польский тяжеловес провел 25 марта 2026 года и уступил Виктору Выхристу. На официальном взвешивании Вах показал 291,4 фунта — около 132,2 кг, а Фьюри — 265 фунтов, или примерно 120,2 кг.

Поединок носит благотворительный характер: средства от продажи билетов направят местным организациям. В рамках мероприятия Фьюри также вручат первый пояс WBC Humanitarian.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Результат боя Фьюри — Вах и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса нашего сайта.

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