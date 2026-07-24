Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: во сколько начало боя, когда пройдет

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет бой с польским ветераном Мариушем Вахом в пятницу, 24 июля 2026 года. Поединок состоится на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд) и станет главным событием боксерского вечера. Бой рассчитан на 12 раундов.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Вах

Во сколько начало боя Фьюри — Вах

Ожидается, что Фьюри и Вах выйдут на ринг около 18.00 по московскому времени — в 22.00 по местному времени. Начало поединка может сдвинуться в зависимости от продолжительности предыдущих боев карда.

Для 37-летнего Фьюри это будет второй бой после возвращения на ринг. В апреле британец победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей. Профессиональный рекорд «Цыганского короля» — 35 побед, 2 поражения и 1 ничья. В 24 случаях он выигрывал досрочно. Рост Фьюри составляет 206 см, размах рук — 216 см.

46-летний Вах провел 52 профессиональных боя, одержал 39 побед и потерпел 13 поражений. На счету польского тяжеловеса 20 побед нокаутом. В последнем поединке, состоявшемся в марте 2026 года, он уступил Виктору Выхристу.

На официальном взвешивании Фьюри показал 265 фунтов — около 120,2 кг. Вес Ваха составил 291,4 фунта — примерно 132,2 кг. Поляк оказался тяжелее соперника более чем на 12 кг.

Где смотреть трансляцию боя Фьюри — Вах

Прямой телевизионной или интернет-трансляции боя не будет. Поединок снимают для третьего сезона реалити-шоу Netflix «Дома с Фьюри». Запись покажут позднее, однако дата выхода соответствующего эпизода пока не объявлена.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за основными событиями и результатом боя Фьюри — Вах можно будет на нашем сайте.

Вечер носит благотворительный характер. Средства от продажи билетов направят местным организациям. В рамках мероприятия Фьюри также вручат первый пояс WBC Humanitarian. Бой с Вахом рассматривается как этап подготовки британца к возможной встрече с Энтони Джошуа в конце 2026 года.

Букмекеры считают Фьюри безоговорочным фаворитом поединка. Коэффициент на победу британца составляет 1.02, на успех Ваха можно поставить за 23.00, а ничья оценивается коэффициентом 51.00. Ставка на то, что бой пройдет всю дистанцию, предлагается за 4.00, а победа Фьюри по очкам — за 3.50.