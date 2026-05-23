Александр Усик — Рико Верхувен: прогноз и коэффициенты на боксерский бой в Гизе

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок в тяжелом весе против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в субботу, 23 мая. Вечер бокса состоится на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Главный бой начнется после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Прогноз и коэффициент от букмекеров

Аналитики уверены в победе украинского боксера. На успех Александра Усика дается коэффициент — 1.03. Шансы на пояс Рико Верхувена оценили в 13.00, на ничью дается 30.00.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.