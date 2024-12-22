Усик единогласным решением судей победил Фьюри и сохранил звание абсолютного чемпиона

Украинский боксер Александр Усик в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде победил британца Тайсона Фьюри.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.