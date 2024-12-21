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Усик — Фьюри: кто победил, результат боя-реванша

Бой-реванш Усик — Фьюри завершится в ночь на 22 декабря
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой реванш в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года
Александр Усик — Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стал одним из главных событий мира бокса. К нему приковано большое внимание поклонников спорта. В поисковых системах набирает популярность запрос об исходе, пользователи интернета пытаются узнать, кто победил в повторном поединке двух лучших супертяжеловесов современности.

«СЭ» напоминает: Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря. Бой начнется не ранее 1.30 воскресенья по московскому времени. Поэтому в субботу любые материалы разных изданий с результатом и обзором поединка не должны вводить в заблуждение.

Мы опубликуем результат боя Усик vs Фьюри 2 на этой странице после окончания события. Следить за реваншем вы можете в нашей трансляции — в ней будет доступен как текстовый онлайн, так и видео с прямым эфиром.

Усик и Фьюри провели первый поединок в 18 мая в той же локации — Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр выиграл раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Тогда шоу перед главным событием боксерского турнира стартовало после 1.00 мск, красочный выход и представление соперников — в 1.20 мск, а 12-раундовое противостояние перед объявлением судейского решения закончилось в 2.35 мск. Вы можете пересмотреть лучшие моменты первого боя в ожидании реванша.

Сейчас Усик считается фаворитом реванша с Фьюри. Прогнозы на исход поединка, мнения экспертов о возможном победителе, досрочном или судейском решении вы можете изучить в нашем материале.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Ждем вас в нашей онлайн-трансляции в ночь с 21 на 22 декабря. Следите за реваншем Усик vs Фьюри вместе с нами.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 начнется сегодня после полуночи

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