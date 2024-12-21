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Сегодня, 22:05

Усик vs Фьюри: полный кард и все результаты турнира 21 декабря

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Стердаун Александра Усика и Тайсона Фьюри перед боем 22 декабря.
Фото Reuters

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит боксерский вечер серии Riyadh Season, в главном событии которого состоится бой-реванш украинского боксера Александр Усика и британца Тайсона Фьюри.

Их поединок ожидается около 01.30 мск 22 декабря. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

Кард боксерского вечера серии Riyadh Season

Александр Усик (Украина, 22-0) — Тайсон Фьюри (Великобритания, 34-1-1)

Сергей Богачук (Украина, 24-2) — Ишмаэль Дэвис (Великобритания, 13-1)

Мозес Итаума (Великобритания, 10-0) — Демси Маккин (Австралия, 22-1)

Джонни Фишер (Великобритания, 12-0) — Дэйв Аллен (Великобритания, 23-6-2)

Исаак Лоу (Великобритания, 25-2-3) — Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1)

Питер Макгрейл (Великобритания, 11-1) — Рис Эдвардс (Уэльс, 16-1): победа Макгрейла единогласным решением

Даниэль Лапин (Украина, 11-0) — Дилан Колин (Франция, 14-1): победа Лапина единогласным решением

Андрей Новицкий (Украина, 14-0) — Эдгар Рамирес (Мексика, 10-2-1): победа Новицкого единогласным решением

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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