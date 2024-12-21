Усик vs Фьюри: полный кард и все результаты турнира 21 декабря
В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит боксерский вечер серии Riyadh Season, в главном событии которого состоится бой-реванш украинского боксера Александр Усика и британца Тайсона Фьюри.
Их поединок ожидается около 01.30 мск 22 декабря. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.
Кард боксерского вечера серии Riyadh Season
Александр Усик (Украина, 22-0) — Тайсон Фьюри (Великобритания, 34-1-1)
Сергей Богачук (Украина, 24-2) — Ишмаэль Дэвис (Великобритания, 13-1)
Мозес Итаума (Великобритания, 10-0) — Демси Маккин (Австралия, 22-1)
Джонни Фишер (Великобритания, 12-0) — Дэйв Аллен (Великобритания, 23-6-2)
Исаак Лоу (Великобритания, 25-2-3) — Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1)
Питер Макгрейл (Великобритания, 11-1) — Рис Эдвардс (Уэльс, 16-1): победа Макгрейла единогласным решением
Даниэль Лапин (Украина, 11-0) — Дилан Колин (Франция, 14-1): победа Лапина единогласным решением
Андрей Новицкий (Украина, 14-0) — Эдгар Рамирес (Мексика, 10-2-1): победа Новицкого единогласным решением
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2.