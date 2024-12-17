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Александр Усик — Тайсон Фьюри: где смотреть трансляцию онлайн, дата и время боя

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

В ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало главного события — ориентировочно в 1.30 по московскому времени.

На кону в реванше Усик vs Фьюри будут стоять принадлежащие Александру титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат поединка — 12 раундов по три минуты.

В России официальной трансляции боя не запланировано. Смотреть реванш Усик — Фьюри в прямом эфире бесплатно можно будет с помощью социальной сети «ВКонтакте». На этой странице появится плеер и ссылки на трансляцию боя Усик — Фьюри ближе к началу события.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Первый поединок между чемпионом WBC Фьюри и чемпином WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring Усиком носил статус боя за звание абсолютного чемпиона мира и состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Александр победил раздельным решением судей (114-113, 113-114, 115-112), а летом оставил вакантным пояс IBF.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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