Тайсон Фьюри

21 декабря состоится реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика. Начало — около 1.30 по московскому времени. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Открытие «Кингдом Арены» состоялось в 2023 году. Это домашняя арена футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Стадион вмещает 30 тысяч человек. Также она имеет раздвижную крышу.

Помимо футбола здесь проходят спортивные и культурные мероприятия. Например, в спортивном комплексе проводятся турниры по смешанным единоборствам (PFL, Bellator и UFC). «Кингдом Арена» принимала и боксерские турниры. Так в Эр-Рияде состоялись противостояния Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну и Александра Усика, Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева и др.