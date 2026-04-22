Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за особое внимание к спорту

Чемпион мира по версии WBA Муслим Гаджимагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за особое внимание к спорту.

Об этом он рассказал во время речи после получения от главы государства ордена Дружбы. Путин в Кремле вручает государственные награды РФ победителям чемпионатов мира по боксу.

«Побед не было бы и без надежного тыла, а это наши семьи и близкие, которые помогают нам в тяжелую минуту. Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что уделяется такое особое внимание спорту. Спасибо большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике [Дагестан] в непростое время», — цитирует ТАСС Гаджимагомедова.

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