ЕС включил Чудинова в санкционный список из-за связей с байкерским клубом

Евросоюз ввел санкции в отношении российского боксера Федора Чудинова, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

В документе указано, что ограничительные меры связаны с его контактами с байкерским клубом «Ночные волки», а также участием в патриотических мероприятиях на освобожденных территориях.

Чудинову 38 лет, он является бывшим суперчемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе. За карьеру боксер провел 30 поединков, одержал 26 побед, из них 17 — нокаутом, потерпел три поражения, еще один бой завершился вничью. Последний раз Чудинов выходил на ринг в 2022 году, тогда он победил Фарруха Джураева из Узбекистана.

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