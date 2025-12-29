Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии

Британский боксер Энтони Джошуа попал в автомобильную аварии в Нигерии, в результате которой умерли два человек, сообщвет Daily Express.

Инцидент произошел на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. По информации источника, Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля. Отмечается, что боксер отделался легкими повреждениями.

Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012.