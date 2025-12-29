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Очевидец смертельного ДТП с участием Джошуа сообщил подробности

Анастасия Пилипенко

Очевидец Аденийи Ородж сообщил подробности смертельного ДТП с участием британском боксера Энтони Джошуа.

«Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. В момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте», — приводит слова Ороджо Daily Express со ссылкой на Punch.

Инцидент произошел на трассе Лагос—Ибадан в Нигерии. Внедорожник, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. По информации, Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля. Отмечается, что боксер отделался легкими повреждениями.

Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также и победителем Олимпиады-2012.

Энтони Джошуа.Джошуа попал в ДТП со смертельным исходом. Двое пассажиров его машины погибли на месте
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Энтони Джошуа
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