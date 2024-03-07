У Папина сменился соперник, бой Мазура за пояс WBA Asia перенесен

Российский боксер Алексей Папин (15-2, КО 14) получил нового соперника по бою 8 марта в Майкопе (Республика Адыгея). На коротком уведомлении на поединок выйдет соотечественник Игорь Вильчицкий (7-9, КО 1).

Изначально соперником Папина должен был стать нигериец Остин Ннамди (7-4, КО 6), но африканец не смог прилететь в Россию из-за проблем с документами.

В рамках шоу должен был состояться поединок за пояс WBA Asia в легком весе с участием россиянина Алексея Мазура (9-0, КО 5). Но его соперник — Саиди Мкола (9-0-1, КО 5) из Танзании — не сможет принять участие по медицинским показателям. Их поединок перенесен на неопределенный срок.