Боб Арум: «Отто Валлин — очень недооцененный боец, он побьет Джошуа»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум предполагает, что шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-1) выйдет победителем в бою с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3). Также Арум дал прогноз на бой экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) и австралийца Джозефа Паркера (33-3).

«Люди ждут боя Джошуа — Уайлдер, потому что о нем так долго говорят. Но позвольте мне сказать, что Джошуа придется нелегко в бою с Отто Валлином. Я думаю, что Отто Валлин побьет его. Отто Валлин — очень недооцененный боец, у него есть много навыков, и мне кажется, что он победит Джошуа.

Я думаю, что Уайлдер справится с Джозефом Паркером, который является хорошим бойцом, но не обладает достаточной огневой мощью, чтобы сравниться с Уайлдером. Как бы то ни было, Валлин может разрушить все планы касательно боя Уайлдера и Джошуа», — сказал Арум Fight Hub.

Джошуа и Уайлдер договорились подраться 9 марта 2024-го. При этом оба должны выполнить одно условие — победить своих предстоящих соперников на вечере бокса 23 декабря в Саудовской Аравии. Джошуа встретится с Валлином, а Уайлдер — с Паркером.