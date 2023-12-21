Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:10

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: дата и время начала трансляции боя

Поединок Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Эр-Рияде начнется примерно в 23.35 мск 23 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Бивол (слева) и Геннадий Машьянов.
Фото Getty Images

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Кингдом Арена» действующий чемпион мира по версии WBA из России Дмитрий Бивол будет защищать титул в поединке с представителем Великобритании Линдоном Артуром. Их бой начнется около 23.30 по московскому времени.

Первый канал на ТВ и на сайте 1tv.ru в прямом эфире и бесплатно покажет зрителям видеотрансляцию противостояния Бивол — Артур. Начало — в 23.35 мск. Все бои боксерского турнира в Эр-Рияде также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных и ключевых моментов поединка Бивол — Артур.

На счету 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа и 0 поражений. У 32-летнего Артура — 23 победы и одно поражение.

Ознакомиться с биографией Бивола можно по ссылке материала «СЭ».

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боб Арум: «Отто Валлин — очень недооцененный боец, он побьет Джошуа»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости