Бивол высказался о своем разводе с женой

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» высказался о своем разводе с женой.

«Тяжело ли переживаю развод? Любой развод для любой стороны всегда тяжело переживается. Ну что поделать? В жизни есть такие трудности, которые нужно пережить и пойти дальше. Мы посмотрим в дальнейшем. Нельзя сказать заранее, как я провел лагерь и буду ли я супер-готовым к бою. Или как оказало на меня влияние какое-то событие. Это будет видно только тогда, когда это событие произойдет. Посты жены? Я стараюсь думать позитивно. Надеюсь, все будет хорошо у всех нас», — сказал Бивол.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня девушка сообщила, что рассталась с боксером. Позже она обвинила Бивола в домашнем насилии.