Бивол рассказал, что ведет переговоры о следующем бое

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал, что надеется выступить в январе.

«Надеюсь, что к январю выступлю. У нас сейчас ведутся переговоры по поводу боя. Есть загвоздки с соперниками, с местом проведения, но надеюсь, что в скором времени мы объявим о бое. Реванш с Альваресом? Возможен, но не в ближайшем будущем», — сказал Бивол.

Бивол (21-0) в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).