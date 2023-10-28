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Сегодня, 12:23

Бивол о бое с Бетербиевым: «Нет нерешаемых проблем в боксе»

Бивол высказался о возможном бое с Бетербиевым
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» высказался о возможном бое с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

«Я думаю бой будет реальным. Вот когда дело дойдет уже до боя, тогда он буде уже точно реальным. Пока что есть разногласия. Разные промоутеры, у него обязательная защита, у меня была обязательная защита против Рамиреса. В принципе, много таких факторов, которые решаемы. Нет нерешаемых проблем в боксе. Тем более с нашим боем. Пересекался ли я с ним в Саудовской Аравии? Пока что нет. О чем пообщаемся? Не знаю. Мы вообще особо никогда не разговаривали», — сказал Бивол.

Бивол (21-0) в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Источник: https://youtu.be/zAxOyj4-dc0?t=62
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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