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Сегодня, 08:35

Бивол в ближайшее время начнет готовиться к поединку против Бетербиева

Камила Абдурахманова
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Российский боксер Дмитрий Бивол в ближайшее время приступит к подготовке к реваншу с Артуром Бетербиевым.

«Начну подготовку в скором времени», — сказал Бивол ТАСС.

22 февраля в Саудовской Аравии состоится матч-реванш. В октябре прошлого года Бетербиев, одержав победу над Биволом по решению судей, стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В этом поединке Бетербиеву удалось защитить титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, он завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежал Биволу.

На счету 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 из них — нокаутом) без единого поражения. У 33-летнего Бивола это первое поражение в карьере при общем количестве побед — 23 (12 из них — нокаутом).

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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