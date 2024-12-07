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Экс-чемпион мира Околи: «Фьюри должен быть психологически готов к Усику»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом (до 90,7 кг) и втором тяжелом весе (до 101,6 кг) Лоуренс Околи поделился ожиданиями от предстоящего боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Считаю, Фьюри должен быть самим собой, но более стабильным, более включенным в бой и сфокусированным, он должен чередовать разумные и тяжелые удары, — сказал Околи каналу Pro Boxing Fans. — Он должен быть психологически готов к стабильности и последовательности. Для его победы нужны кондиции: психологические и физические. Если же будет слишком много раундов... Ведь мы знаем, что Усик постоянно стабильный. Я просто считаю, что один из них выиграет в более яркой манере, чем в прошлый раз».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

36-летний Фьюри и 37-летний Усик проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде. В их первом противостоянии, которое состоялось в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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