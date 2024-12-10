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Бивол оценил шансы Кроуфорда против Альвареса

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол оценил возможный исход поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд возрастной? Да, но Кроуфорд — один из моих любимых бойцов. Он очень умен, он знает, как реализовывать свои навыки даже с учетом возраста. Учитывая его стиль, отмечу, что у него хорошие шансы», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Свой последний бой Кроуфорд провел в августе 2024 года, победив Исраила Мадримова единогласным решением судей. Альварес в предыдущем бою победил Эдага Берлангу также единогласным решением судей.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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