Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «Раз в год и палка стреляет»

Российский боксер Дмитрий Бивол допустил, что может нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в реванше.

«И до первого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет», — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.

12 октября Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. На 22 февраля 2025 года между боксерами назначен реванш. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).