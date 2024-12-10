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Сегодня, 13:03

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «Раз в год и палка стреляет»

Руслан Минаев
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Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол допустил, что может нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в реванше.

«И до первого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет», — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных

12 октября Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. На 22 февраля 2025 года между боксерами назначен реванш. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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