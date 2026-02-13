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WBC обязал Усика провести бой с Кабайелом

Евгений Козинов
Корреспондент

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал украинского боксера Александра Усика провести защиту титула чемпиона мира против немца Агита Кабайела, сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions в соцсети X.

39-летний украинец может провести одну добровольную защиту, после чего должен провести бой против 33-летнего немца. Если он откажется, потеряет титул WBC.

Усик за карьеру одержал 24 победы в 24 боях (15 нокаутом). На счету 33-летнего Кабайела 27 побед и 0 поражений (19 нокаутами).

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Александр Усик
Бокс
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