Бетербиев: «Бивол врет насчет контракта, получается. Зачем баламутить?»

Российский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» объяснил, почему раскритиковал Дмитрия Бивола за слова о подписанном предварительном контракте.

— На пресс-конференции вы упоминали, что не верите в слова Бивола, который сказал, что подписал предварительный контракт. Почему? Там же речь была про объединительный бой, то есть не на бой конкретно с вами.

— Тогда этот вопрос ему задайте, — сказал Бетербиев «СЭ». — Почему он говорит, что подписал на бой со мной?

— Видимо, верил, что вы Каллума Смита пройдете.

— Тогда, получается, он врет. Он же не говорит, что он подписал контракт на объединительный бой с кем-то. Он говорит, что подписал на бой со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например. У меня бой через две недели. А он там где-то говорит, что подписал на бой со мной. Как можно подписать на бой со мной? Я что, два раза контракт подписал, у меня что, они идут подряд что ли, я не понял? Это чуть-чуть глупо. Надо уважать, я считаю, людей, которые слушают тебя и реально думают, что ты говоришь какие-то правильные вещи.

14 января в Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита в седьмом раунде. В бою со Смитом Бетербиев во второй раз защитил три пояса в полутяжелом весе — по версиям WBC, WBO и IBF.