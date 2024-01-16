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Сегодня, 08:35

Бетербиев о своих словах после боя со Смитом: «Каждый имеет право говорить, что хочет»

Бетербиев отреагировал на недовольство украинского посольства в Канаде на его слова поддержки в адрес Кадырова
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Артур Бетербиев (слева).
Фото Global Look Press

Российский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» прокомментировал недовольство украинского посольства в Канаде его словами после боя с Каллумом Смитом.

Поединок состоялся рано утром 14 января в Квебек-Сити, Бетербиев победил техническим нокаутом в седьмом раунде. После боя Бетербиев сказал: «Можно я скажу кое-что для фанатов?» и после одобрения ведущего добавил: «Чечня — сила, Ахмат — сила, Рамзан — чемпион. Пусть Аллах бережет Чечню».

— Каждый человек имеет право говорить, что хочет, — сказал Бетербиев «СЭ». — Не понравилось — что делать? Многое им может не понравиться, что я говорю. И мне тоже может многое не нравиться, что кто-то говорит. Я же не жалуюсь везде, на это времени не хватит.

— Это не может повлечь за собой какие-то неприятности в Канаде, связанные с тем же гражданством?

— Я думаю, нет. Я ничего плохого не делал. Я законы соблюдаю, правила дорожного движения соблюдаю. На красный свет не перехожу и не проезжаю. Все правильно делаю. Стараюсь, по крайней мере.

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Дмитрия Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на бой с ним.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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