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Сегодня, 11:53

Бетербиев и Бивол получат гарантированный гонорар за бой в размере 10 миллионов долларов

Сергей Разин
корреспондент
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу промоутерской компании рассказал, сколько заработают российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол за предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Гарантированный гонорар для каждого бойца составит 10 миллионов долларов. Для Бетербиева и Бивола это рекордный доход за поединок.

Бетербиев и Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 12 октября. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол на&nbsp;пресс-конференции в&nbsp;Лондоне. Бетербиев и Бивол: множество поясов и тяжелые взгляды

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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