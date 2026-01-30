Бахрам Муртазалиев и Джош Келли успешно прошли взвешивание перед боем за титул IBF

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев и претендент из Великобритании Джош Келли успешно прошли официальную процедуру взвешивания. Боксеры встретятся 31 января в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия).

Вес Муртазалиева составил ровно 69 килограммов. Келли, показал результат 69,7 килограмма, также уложившись в лимит весовой категории.

Для Муртазалиева этот поединок станет второй защитой титула чемпиона мира. Рекорд 33-летнего россиянина в профессиональном боксе — 23-0.