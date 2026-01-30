Бывший футболист «Реала» Рамос может дебютировать в боксе против блогера Тейта

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может выйти на профессиональный боксерский ринг, сообщает Defensa Central.

Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры о поединке футболиста с американским блогером Эндрю Тейтом под эгидой промоутерской компании Misfits Boxing. Бой может состояться 22 августа в Катаре. Встреча должна пройти в весовой категории до 88,5 кг и будет ограничена шестью трехминутными раундами. Однако официального заявления от организаторов или самих спортсменов пока не последовало.

Тейт — 37-летний инфлюенсер, бывший кикбоксер. Женоненавистнические высказывания в соцсетях принесли ему широкую, но скандальную популярность.

39-летний Рамос помимо «Реала» выступал за «Севилью», «ПСЖ» и «Монтеррей». Он завоевал 22 трофея со «сливочными» и еще 3 — с парижанами. В составе сборной Испании футболист становился чемпионом мира и дважды — чемпионом Европы.