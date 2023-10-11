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Сегодня, 16:30

Бах не допускает возможности восстановления IBA как члена олимпийского движения

Виктория Кравченко
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Томас Бах.
Фото AFP

Президент МОК Томас Бах сообщил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на Inside The Games.

Бах считает, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится хуже.

Ранее Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18979659
Томас Бах
МОК
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