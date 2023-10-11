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Сегодня, 15:09

Эвандер Холифилд — о бое с Ленноксом Льюисом: «Я готов был сдаться»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) признался, что в реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Ленноксом Льюисом (41-2) он был на грани того, чтобы отказаться драться.

«Я сказал, что нокаутирую его [Льюиса] в третьем раунде, и я попытался нокаутировать его в третьем раунде! И когда я не смог, из меня как будто вышел весь воздух.
На самом деле, я уже был готов сдаться. И единственная причина, по которой я не сдался, — это то, что там был мой сын, и он просто опустил голову. Я не хотел, чтобы кто-то сказал моему сыну, Эвандеру-младшему: «Ты будешь таким же, как твой отец, когда на него оказывалось давление — он сдавался». Я так счастлив, что не сдался. И сегодня я могу стоять здесь и говорить: «Знаете что, я не сдался!»

Льюис доминировал на протяжении всего боя и выиграл единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Он стал первым неоспоримым чемпионом в тяжелом весе со времен Риддика Боу (43-1) в 1992 году.

Бокс
Леннокс Льюис
Эвандер Холифилд
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