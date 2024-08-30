Реванш между Дациком и Емельяненко может не состояться

Реванш между российскими бойцами Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко может не состояться.

«По этому реваншу нет никакого понимания. Скорее всего, он вообще не состоится», — передает ТАСС слова представителя команды Дацика.

Первый поединок между Дациком и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года в Москве. Тогда победу одержал «Рыжий тарзан», нокаутировав оппонента на 12-й секунде первого раунда.

Ранее спортсмены должны были провести второй бой в апреле нынешнего года, однако турнир был отменен по техническим причинам.